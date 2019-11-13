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رياضة

جامبيا تهزم إنجولا 3-1 فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:54 م
منتخب جامبيا
منتخب جامبيا
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حسن العمدة
قلب منتخب جامبيا الطاولة علي منتخب أنجولا بعد تأخره بهدف لانتصار مستحق 3-1 فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم فى الجولة الاولي ، ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة بالكاميرون عام 2021.

تقدم المنتخب الأنجولي بهدف مبكر حمل توقيع ويلسون إدواردو في الدقيقة الثالثة.

وأدرك منتخب جامبيا التعادل عن طريق لاعبه سيساي في الدقيقة 17.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى عاد سيساي لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني للمنتخب الجامبي، الذي أنهى آمال نظيره الأنجولي في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون، اللذين سيلتقيان بالعاصمة الكونغولية كينشاسا غدا الخميس بالجولة ذاتها.
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