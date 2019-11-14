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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بنظيره الدنماركي جيبي كوفود في العاصمة الأمريكية واشنطن ، في إطار تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدنمارك.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا من بينها الأمن العالمي والمساهمات في الأولويات الدولية المشتركة، كما بحثا أهمية تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي.

وأضافت المتحدثة أن اللقاء تعرض كذلك لفتح الولايات المتحدة قنصلية لها في جرينلاند في إطار دراسة سبل تعزيز التعاون الأمريكي مع مملكة الدنمارك.
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