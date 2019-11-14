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أخبار البلد

تراث كنيستنا روح وحياة.. 243 ورشة عمل ضمن مشروع تطوير التعليم الكنسي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:10 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
انتهت لجان التقييم التابعة لبرنامج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" من عملها بالإيبارشيات.

حيث قامت بتقييم ٢٦٠ مدربا من ٢١ إيبارشية قدموا ٢٤٢ ورشة عمل، تميز منهم ١١٣ مدربا، وتدرب على أيديهم ٢٦٢١ اجتاز منهم ٢٣٤١ الاختبارات التي أجرتها لجان التقييم بنسبة نجاح تجاوزت الـ ٨٩ %.

وقاد منسقو الـ ٢١ إيبارشية الفترة الأولى من المرحلة الثانية من المشروع التعليمي المتطور بنجاح وتميز.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي.. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات

وتشمل المرحلة فترتين أخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال فبراير ومارس من العام المقبل.

كانت فعاليات "١٠٠٠ معلم كنسي" قد بدأت مرحلته الأولى عام ٢٠١٦ واستمرت لثلاث سنوات، وجاءت تدريبات السنة الأولى تحت عنوان "اعرف" والسنة الثانية "ابحث" بينما تبنت السنة الثالثة شعار "أبدع"، بغية تقديم تعليم كنسي متكامل بعناصره الخمسة وهي: الكتاب المقدس، الليتورچيا، الآبائيات، التاريخ الكنسي، والهوية القبطية.

وتمكن المشروع في مرحلته الأولى من تدريب أكثر من ١٠٠٠ شخص من قيادات الخدمة في الكنيسة القبطية على المهارات السابق الإشارة إليها.
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