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حوادث

الداخلية: الإفراج عن 444 سجينا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:49 م
لافراج بالعفو عن
لافراج بالعفو عن بعض نزلاء السجون
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مصطفى الرماح
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (100) نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.


كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (344) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وذلك استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.
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