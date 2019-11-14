ممشى سياحي عالمي.. الانتهاء من 90% من أعمال كورنيش بورسعيد الجديد

نجحت الشركة المنفذة لأعمال إنشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال بمحافظة بورسعيد -والذي يعد ممشي سياحي مقام على أعلى مستوى من الإمكانيات- في الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال إنشائه، والذي يدعم الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة المجاورة له.



ويضم الكورنيش الجديد عددا من الخدمات التى تجعل منه مزارا سياحيا لأبناء المدينة وزوارها ويضم أماكن للجلوس وبرجولات مصممة بشكل جمالي، وكذلك مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة اضاءة حديثة.



ويضيف الكورنيش الجديد إلى بورسعيد، منطقة سياحية جديدة لأول مرة، وسيتم من خلاله تعظيم استغلال موقعة الفريد، ولتكون المنطقة هى أول واجهة سياحية تقابل زوار بورسعيد القادمين من طريق الإسماعيلية.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن تلك المنطقة سوف تكون منطقة جذب كبيرة لأبناء المحافظة، نظرا لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والسياحية بها.



وأشار الغضبان إلى أن الكورنيش الجديد يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات، ويجرى إنشاؤه على مرحلتين؛ الأولى بطول 600 متر والثانية يستكمل الكورنيش بأكمله.