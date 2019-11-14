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أخبار البلد

أول تعليق من فلسطين على تدخل مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أشاد دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بجهود جمهورية مصر العربية المبذولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مثمنًا الموقف المصري تجاه قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأدان سفير دولة فلسطين بالقاهرة في بيان اليوم الخميس العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعدة وتيرته منذ فجر الثلاثاء الماضي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 111 جريحًا حتى اللحظة، معلنا إلغاء السفارة ومؤسسة ياسر عرفات فعالية إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال.

وأكد السفير دياب اللوح موقف الحكومة الفلسطينية الذي دعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة أو القدس، وأن على إسرائيل وقف جرائمها ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي على استمرار العدوان الإسرائيلي يشجع إسرائيل على تحقيق مزيد من المجازر والجرائم التي تخالف القانون الدولي.

وتقدم سفير دولة فلسطين وكافة كوادر وموظفي السفارة والمندوبية الدائمة ومؤسسة ياسر عرفات، بأحر التعازي والمواساة الأخوية الصادقة من ذوي وعائلات الشهداء، سائلًا الله أن يتغمدهم بعظيم مغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، والسلامة لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يكابد هذا العدوان الغاشم.
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