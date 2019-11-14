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حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 2020 مخالفة سرعة و28 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:52 م
مخالفات مرورية
مخالفات مرورية
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وتمكنت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5234 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات، ٢٠٢٠ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢١٥ مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، وضبط ١٦ دراجة نارية مخالفة، بالاضافة لـ ٢٨ حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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