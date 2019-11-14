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رياضة

الزمالك يتقدم على فريق الأميرية 4 - 1 في الشوط الأول

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:28 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق الأميرية باللقاء الودي الذي يجمعهما حاليا بملعب النادي بتقدم الزمالك برباعية مقابل هدف.

سجل أهداف الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف أوباما في الدقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١.. بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.

ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهاية نوفمبر الحالي.
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