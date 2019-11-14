حازم إمام يكشف سر تألق منتخب مصر الأولمبي

أعرب حازم إمام المحلل الرياضي عن سعادته بفوز منتخب مصر الأولمبي على الكاميرون، اليوم الخميس، في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.



وفاز منتخب مصر على الكاميرون 2-1، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.



وقال حازم إمام في تصريحات لفضائية تايم سبورت: سر تألق منتخب مصر وتحقيق العلامة الكاملة تواجد الجماهير بشكل مفاجئ؛ ومفاجأة شوقي غريب المدير الفني للمصريين قبل الأفارقة بالأداء المميز".



وتابع: "كانت هناك حالة من الإحباط لدى الجماهير وخصوصًا بعد المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا قبل البطولة".



واختتم: "هناك من قال إن منتخب مصر ضعيف، ولكن الجماهير أصبحت سعيدة لأداء الفريق الآن".

