ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يكشف سر تألق منتخب مصر الأولمبي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:22 م
حازم امام
حازم امام
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعرب حازم إمام المحلل الرياضي عن سعادته بفوز منتخب مصر الأولمبي على الكاميرون، اليوم الخميس، في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون 2-1، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات لفضائية تايم سبورت: سر تألق منتخب مصر وتحقيق العلامة الكاملة تواجد الجماهير بشكل مفاجئ؛ ومفاجأة شوقي غريب المدير الفني للمصريين قبل الأفارقة بالأداء المميز".

وتابع: "كانت هناك حالة من الإحباط لدى الجماهير وخصوصًا بعد المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا قبل البطولة".

واختتم: "هناك من قال إن منتخب مصر ضعيف، ولكن الجماهير أصبحت سعيدة لأداء الفريق الآن".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

مصطفى محمد يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

تعرف على ترتيب المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

هاني رمزي يكشف عن سبب عدم ضم رمضان صبحي ومصطفى محمد للمنتخب الأول قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

أول تعليق من مدرب الأهلي على سباعية الإسماعيلي

نبيل الحلفاوي: لاعبو منتخب مصر الأولمبي كلهم يفرحوا باستثناء واحد

بـ ركلة جزاء وصاروخية.. رونالدو يقود البرتغال للتقدم على ليتوانيا 2 /0 | فيديو

توافق مبدئي بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس الحكومة الجديدة.. تعرف عليه

حمل زجاجات المياه.. لقطة رائعة لـ ساديو ماني قبل مباراة بلاده ضد الكونغو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور