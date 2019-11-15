بملابس كاجوال.. إنجي وجدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.



ظهرت إنجى وجدان فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع تي شيرت مطبوع، ونسقت معهما قميص كاروهات جمع بين اللون الأحمر والأسود حول خصرها.



وانتعلت حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها، واعتمدت على شعرها المموج المنسدل، ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

