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رياضة

بالتوفيق ...أيمن يونس يوجه رسالة لـ المنتخب الأوليمبي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ لاعبي المنتخب الاوليمبي عقب الفوز امام الكاميرون بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " ...........منتخبنا الأول ........ يفوز علي الكاميرون ويصعد ل قبل النهائي..بالتوفيق ل نجوم الفراعنه و الوصول للاوليمبياد بطوكيو .... "

تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.

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