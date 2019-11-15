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رياضة

العيال كبرت والرجالة عجزت .. تعليق صادم من شوبير عن فوز المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ المنتخب الأوليمبي عقب الفوز امام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوبير في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن لاعبي المنتخب الأوليمبي تألقوا بشكل لافت للنظر خلال المباراة بالإضافة لأن الأداء تطور وأصبحوا أكثر نضجا مشددا أن الجميع كان رائعا بلا استثناء.

وقال: "العيال كبرت و الرجالة عجزت" في اشارة للمنتخب الأول الذي تعادل أمام كينيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

كما أشاد أحمد شوبير بـ الجمهور المصري مؤكدا أن الأسرة المصرية عادت للمدرجات من أجل دعم المنتخب حيث طالب الجماهير بالتواجد بأعداد أكبر خلال مباراة نصف نهائي البطولة .
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