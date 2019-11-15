هنا جودة تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة البرتغال الدولية

حصدت هنا جودة نجمة منتخب تنس الطاولة الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للفردي والزوجي.



كما حصدت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين والنادى الاهلى، الميدالية البرونزية ضمن منافسات فردي تحت 15 سنة، ببطولة العالم للقارات، والتي تقام في دولة الهند.



وحصلت هنا جودة على الميدالية البرونزية في البطولة، بعد احتلال المركز الرابع بالبطولة.



وكانت هنا جودة تأهلت إلى قبل النهائي البطولة بعد الفوز على الهندية جوربادي ديباك بنتيجة 4-1، وخسرت في المباراة التالية "قبل النهائي" ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتحصل على المركز الرابع.