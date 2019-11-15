أسما شريف منير تنشر صورة لها .. والجمهور: ربنا يوفقك

نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت أسما شريف منير قائلة " ربما تقودك صدفة لم تبالى بها الى واقع لم تكن تحلم به ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : أكيد - ربنا يوفقك - قمر.



يذكر أن انتقادات كبيرة وجهت للمذيعة أسما شريف منير قبل أن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها، ضد الشيخ محمد متولى الشعراوى التى أثارت حالة من الجدل عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعى.