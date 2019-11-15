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تكنولوجيا

WhatsApp يضيف علامة فيسبوك الجديدة .. واقتراب طرح الـ Dark Mode

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
بعدما أعلنت شركة فيسبوك "Facebook" سابقًا، عن نيتها إعادة تسمية كلا من تطبيق واتساب "WhatsApp" وتطبيق إنستجرام "Instagram"، لتوضح للمستخدمين أن كلا الخدمتين جزءًا من شركتها، والآن تقوم الشركة بتطبيق هذا التغيير على واتساب في البداية.

ويظهر هذا التغيير في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، تم إضافة العلامة التجارية الجديدة "from FACEBOOK"، بالإضافة إلى ذلك هناك المزيد من العلامات التى توضح اقتراب طرح الوضع الليلي "Dark Mode" الذي طال انتظاره، بحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني.

وبالنسبة للعلامة التجارية الجديدة، تم وضع عبارة "from FACEBOOK"، على شاشة البداية في تطبيق واتساب وكذلك أسفل صفحة الإعدادات الخاصة بالخدمة.

وفيما يخص الوضع الليلي، فإن العديد من العناصر في التطبيق تتبع الآن الإعداد على مستوى النظام في إصداري أندرويد 10 و 9، بما في ذلك شاشة البداية والقطعة الرئيسية للشاشة وكذلك خلفية المحادثة، ولا تزال بقية صفحات التطبيق مثل قائمة الدردشة، والحالة، وسجل المكالمات، والإعدادات بيضاء، على الرغم من أن إصدارها داكن في تطبيق واتساب بيزنس.

وتتوفر كل هذه التغييرات في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp، الإصدار الذي يحمل رقم (v2.19.331 )، ويمكنك تحميلها عبر ملف (APK Mirror) من هنا.

يذكر أن الشركة المالكة لتطبيق واتساب "فيسبوك"، قد طرحت في وقت سابق من هذا الشهر إعدادات خصوصية جديدة، خاصة بالدرشات الجماعية على منصة التراسل الفوري، وتوفر هذه الإعدادات للمستخدمين تحكمًا إضافيًا في المجموعات التي تتم إضافتهم إليها.
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