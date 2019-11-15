إزالة إسرائيل.. الخامنئي يرد على قصف غزة بهذه الطريقة

أكد المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، أن زوال إسرائيل يعني قيام الشعب الفلسطيني بكل طوائفه الإسلامية والمسيحية واليهودية بتحديد مصيره وطرد بلطجيين مثل نتنياهو.



وأفادت وكالة "مهر" للأنباء ان المرشد الإيراني استقبل صباح اليوم الجمعة عددًا من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية.



وشدد خامنئي على دعم إيران للشعب الفلسطيني رافضًا معاداة اليهود والديانة اليهودية وقال: إزالة إسرائيل تتمثل في قيام الشعب الفلسطيني بكل طوائفه الإسلامية والمسيحية واليهودية بتحديد مصيره وطرد بلطجيين مثل نتنياهو.