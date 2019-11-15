مشهد مثير للغرابة... كوبرا تبتلع ثعبان ضخم .. صور

كشفت صور مثيرة للغرابة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، لأفعى كوبرا تبتلع ثعبانا ضخما بالكامل.



وبحسب الصحيفة البريطانية، شاهد السكان المرعبون كوبرا فلبينية شديدة السمية تختبئ في حقل أرز في دافاو ديل سور في جنوب البلاد بعد ظهر الأربعاء.وتبين بأن الكوبرا قتلت وابتلعت ثعبانا ضخما بالكامل، حيث ظل ذيل الثعبان عالق في فك الكوبرا .



وفور رؤية السكان المحليون لهذا المشهد أقدموا على قتل الثعبان الكوبرا خوفًا من لدغاتها السامة التي عانوا منها في السنوات الأخيرة.وبعد أن تمكن السكان من قتل الأفعى وجدوا بداخلها الثعبان الضخم الذي ابتلعته .



قال أحد القرويين أنه يجد الكثير من الثعابين في منطقته ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها كوبرا يأكل الثعبان. وكان تم تم تصوير هذه الصور في قرية نائية بالقرب من بلدة كيبالاوان في جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين.



و اتضح أن طول الكوبرا كان يصل إلى نحو 12 قدم بينما الثعبان الذي قامت ببلعه كان يصل طوله بنحو 8 أقدام.

