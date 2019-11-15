أطفال يلعبون بـ ثعبان بدلا من الحبل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد اللحظة التي أقدم فيها مجموعة من الأطفال على استخدام "ثعبان ميت" في لعبة "نط الحبل" في مشهد يكاد لا يُصدق، خاصة وأنهم كانوا يضحكون ويمرحون خلال الفيديو، ويتصرفون وكأن الأمر طبيعيا أو معتادا.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، بأنه قد تم التقاط ذلك الفيديو في فيتنام، ونُشر على الإنترنت منذ نحو يومين، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، وحصد أكثر من 80 ألف مشاهدة.



وانهالت تعليقات الرواد الذين أعربوا عن دهشتهم واستيائهم حيال هذه الواقعة، وكذلك تساءلوا عن كيفية حصول الأطفال على هذا الثعبان، وكيف تم السماح لهم باللعب به بهذا الشكل في الأساس.



