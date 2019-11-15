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رياضة

مصر بطلة العالم من قطر.. طارق مؤمن يفوز ببطولة الاسكواش للمرة الرابعة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:08 م
طارق مؤمن
طارق مؤمن
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منتصر الرفاعى
توج البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة العالم الفردية التي انطلقت في الدوحة 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر.

وفاز مؤمن في مباراة الدور النهائي على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بـ3 أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-3، 11-4.

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالي التي يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجي ببطولة العالم في العام التالي 2017، وحصد علي فرج لقب النسخة الماضية.

يذكر أن بطولة السيدات كانت أقيمت حتى الأول من نوفمبر الجاري تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للعام الثاني على التوالي والرابع في تاريخها.

بذلك تحتفظ مصر بلقب بطولة العالم للاسكواش للرجال والسيدات للعام الرابع على التوالي وجاءت الأعوام الثلاثة السابقة كالتالي:

موسم 2016: نور الشربيني وكريم عبد الجواد

موسم 2017: رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي

موسم 2018: نور ابشربيني وعلي فرج

موسم 2019: نور الشربيني وطارق مؤمن
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