عاصمة التسامح.. الإمارات تحتضن بطولة العالم للجوجيتسو 2019

ترتكز رياضة الجوجيتسو على منظومة أخلاقية رفيعة تنطوي على العديد من القيم النبيلة كالعزيمة والشجاعة والتعاون والروح الرياضية، ولعل درّة تاج هذه القيم هي معاني التسامح التي تتبناها اللعبة، وهي ذات القيم التي يعيشها أهل الإمارات شكلًا ومضمونًا على أرض التسامح التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، لتشكّل بذلك نموذجًا فريدًا للعيش المشترك.



وجاء إعلان رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2019 عامًا للتسامح في دولة الإمارات ليؤكد حرص دولة الإمارات على تبني المبادرات الملهمة التي تحث على الأخلاق والقيم الحميدة وكل ما يبث التسامح بين المجتمعات. ولعل هذا أحد الأسباب التي تبرر الازدهار الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على أرض الإمارات.



ومع استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجوجيتسو، حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الجهة المستضيفة للبطولة بتنظيم الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على اسدال ستار اليوم الأول للبطولة في يوم التسامح العالمي الموافق 16 من نوفمبر، ليؤكد بذلك على تجذّر قيم التسامح في نسيج مجتمع دولة الإمارات. وتنطلق البطولة في الفترة بين 16-24 نوفمبر الجاري على أرض مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، التي تعد الموطن العالمي لرياضة الجوجيتسو.