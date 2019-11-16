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مرأة

بـ 5 عادات صباحية بسيطة.. تخلصى من التوتر اليومى وتمتعى بحياة أسهل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشر موقع"power of positivity" موضوع حول الصعوبات التى يمكن ان تمر بها كل إمرأة فى الصباح، ووجد بعض العادات التى يمكن أن تجعل حياتها ابسط وأسهل بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية، وقدم الموقع بعض العادات وهى:

- تحديد ما هو طعام اليوم التالى
فعندما تحددى طعام اليوم الثانى يمكنك تحضيرة فى المساء ومشروبك المفضل أيضًا، وبهذه الطريقة سوف تستهلكى وقت ومجهود أقل وتتمتعى بفطار صحى وهادئ

- الأستيقاظ صباحًا
يعد الأستيقاظ صباحًا من أصعب الأشياء بالنسبة لبعض الأشخاص لذلك، ولكن توجد بعض الطرق التى تسهل هذه المهمة مثل، وجود الشمس فترك الستائر مفتوحة يجعل الشمس تسلل إلى الغرفة فتساعدك على الأستيقاظ مع الأستفادة من فوائدها، ويمكن وضع المنبة فى مكان بعيد عن يديك مما تضطر للمشى

- الأستحام قبل النوم
يساعدك الأستحمام قبل النوم فى التحكم فى الوقت، فالأستحمام صباحًا يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت والتأخر على الميعاد المحدد

- تحديد الملابس ليلًا
فعندما نقوم بتحضير الملابس من الليل تسهل عليك الكثير من الأوقات صباحًا فى أختيار الملابس وترتيبها لتبدو أنيقًا

تحديد وقت للأسترخاء
يجب عليك أن تقومى بتحديد وقت معين خلال النهار للأسترخاء فيه وتصفية ذهنك من كل ما يحدث حولك
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