بفستان أسود لامع .. ليلى أحمد زاهر تتألق بصحبة والدها

نشرت ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها برفقة والدها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت ليلى أحمد زاهر بفستان لامع باللون الأسود؛ حيث تصميم الفستان بكتف وكتف، ورفعت شعرها بطريقة ذيل الحصان التي تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.



لم تتكلف ليلى أحمد زاهر في ارتداء الاكسسورات حيث اكتفت بارتداء اسورة، وحلق دائري في الأذن، كما اعتمدت على وضع لمسات جمالية بسيطة تتناسب مع بشرتها حيث استخدمت أحمر الشفاة الهادئ مع البلاشر.