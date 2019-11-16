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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار أطلقت صباح اليوم السبت، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وأوضح أنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية.

وأفادت القناة "13" العبرية بوقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.
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