قصف عنيف للطيران الإسرائيلي داخل غزة



قالت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة داخل مواقع لحركة حماس في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نقوم الآن بشن غارات جوية تستهدف مواقع لحماس"، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.



يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أطلقت صباح اليوم السبت، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.



وأوضح أنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية.



وأفادت القناة "13" العبرية بوقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.