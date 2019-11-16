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أخبار العالم

انفجار عنيف يهز بغداد وترامب يزور بريطانيا ديسمبر المقبل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

مصر تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار
غارات إسرائيلية على مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة
الجملي رئيسًا لحكومة تونس
الأسد: الوجود الأميركي بسوريا سيؤدي لـ"مقاومة مسلحة"
بومبيو: قرار سحب جزء من قواتنا المتواجدة في سوريا كان صائبا
النواب الأمريكي يعقد ثاني جلسة علنية حول تحقيق عزل الرئيس



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها اليوم الجمعة في العاصمة القاهرة والمحافظات، مشيرةً إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدن استعدادها للتعامل مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتي تفيد باستمرار حالة تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية واحتمالية سقوط أمطار في أماكن متفرقة من البلاد.

وأفادت "القبس" بان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه برفع درجة الاستعداد لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات لمتابعة الأحوال الجوية، والتواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات وسرعة حلها، وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة.

وأبرزت "الأنباء" تصريحات وزير المالية، محمد معيط، بأن مصر عادت لسوق السندات الدولية بإصدار ملياري دولار على 3 شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، مليار دولار و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدا تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار عقب ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

غلى الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في غزة، كما نشر جيش الاحتلال المزيد من بطاريات اعتراض الصواريخ، طالت مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة. كما استهدفت الغارات مواقع لحماس من بينها مقرا للشرطة في القطاع.

وأفادت "الوطن" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بـ 6 صواريخ موقع بيت لاهيا التابع لكتائب القسام شمال القطاع، في حين طالت 9 صواريخ موقع البحرية التابع أيضًا للقسام شمال غرب غزة.

واهتمت "الجريدة" بالتفجير العنيف الذي شهدته ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، مشيرةً إلى أنه أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، وأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة اسفل حافلة قرب ساحة التحرير

وذكرت "الوطن" أن الرئيس التونسي، قيس سعيد كلف ، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأبرزت "القبس" تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن الوجود الأميركي في بلاده، سوف يؤدي إلى ما وصفه بـ"المقاومة المسلحة" التي ستجبر القوات الأميركية في النهاية على الرحيل من سوريا.

ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب جزء من القوات الأمريكية من سوريا هو قرار صحيح، معلنا أن واشنطن نجحت في تحقيق أهدافها في هذا البلد، مضيفًا أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا لن يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، موضحا أن بلاده تحتفظ بقوة كبيرة في العراق، إضافة إلى بقاء عدد لا يستهان به من العسكريين الأمريكيين في سوريا.

دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه الى المملكة المتحدة في زيارة رسمية لحضور اجتماع قادة حلف شمال الاطلسي (ناتو) وحفل استقبال تقيمه الملكة اليزابيث الثانية في ديسمبر المقبل.

وذكرت "الوطن" أن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي عقدت، أمس، ثاني جلسة علنية في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية اتهامات بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق يضر بأحد منافسيه السياسيين، مشيرةً إلى أن الجلسة خصصت للاستماع للسفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي قالت إنها تعرضت لحملة "تضليل" من قبل رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس ترامب.

واضافت انها تعرضت ايضا لحملة تشويه للسمعة حيث اوضحت "بعد أن طلب مني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في أوائل مارس من العام الجاري تمديد مهام عملي حتى عام 2020 دخلت حملة التشويه ضدي مرحلة علنية جديدة في الولايات المتحدة".
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