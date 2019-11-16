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اقتصاد

660 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، السبت 16 -11-2019، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 660 جنيهًا بدون مصنعية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 660 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، السبت 15 نوفمبر 2019، سجل 754 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، اليوم، السبت الموافق 15 نوفمبر 2019، بلغ 566 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14
أما عن سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، السبت 15 - 11 - 2019، فقد سجل 440 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي
أما عن سعر الذهب العالمي، اليوم، السبت 15 نوفمبر 2019، فقد سجل 23.458 جنيه للأوقية.

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، السبت الموافق 15 نوفمبر 2019، 5.280 جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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