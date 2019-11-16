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رياضة

اليوم.. المنتخب الأول يخوض أول تدريباته بـ جزر القمر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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القسم الرياضي
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، أول تدريباته اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرًا، بجزر القمر، استعدادًا لمواجهته بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى جزر القمر، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات.

ويؤدي المنتخب تدريبه اليوم في الرابعة بتوقيت جزر القمر، والثالثة بتوقيت القاهرة وهو نفس موعد المباراة، حيث يشارك كل اللاعبين بالمران للبدء في التحضير لهذه المواجهة الهامة.
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