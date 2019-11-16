اليوم.. المنتخب الأول يخوض أول تدريباته بـ جزر القمر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، أول تدريباته اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرًا، بجزر القمر، استعدادًا لمواجهته بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.





وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى جزر القمر، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات.



