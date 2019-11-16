بعد انتشار خبر إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.. وزير التعليم يعلق

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الخبر الذي تم تداوله بشأن إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي.



حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على أحد جروبات واتس آب التابعة لائتلاف تمرد معلمي مصر: أعتقد أن معظمنا أصبح مدركًا لاستفحال مشكلة الشائعات والكذب والتضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مروجي الشائعات صاروا يلجأون لاستخدام أساليب مبتكرة مثل تزوير لوجو بعض الصحف ووضعه على خبار كاذبة لإضفاء مصداقية مزيفة عليها.



ونفى وزير التربية والتعليم صحة هذا الخبر قائلا: "لن تأخذ الدولة قرارا في أي موضوع دون أن تعلنه بنفسها".



ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للمصريين قائلا: "أرجو أن نتبين جميعًا ونتحقق من مصدر أي خبر ومصداقية من كتبه، حتى لا نشارك في بلبلة نظل نعاني منها جميعًا والله الموفق والمستعان".



وكان قد نفى أمس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيدًا للنفقات.



وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لجميع المواطنين على حد سواء.



وأكدت الوزارة، سعي الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشيًا مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، لافتةً إلى قيامها بتطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتربية وإعداد الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة والاهتمام ببناء الإنسان المصري، وأهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنبًا إلى جنب مع دور الأسرة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/02).