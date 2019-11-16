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أخبار العالم

ترامب يهاجم سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا خلال إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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ا ش ا
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وذلك خلال إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس في التحقيق الذي يهدف إلى عزله من منصبه على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) -حسبما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم- "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور.. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك".

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش قد أدلت أمس الجمعة بشهادتها أمام الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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