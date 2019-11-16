مصادرة محتوياتها.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة، 5 مراكز للدروس الخصوصية، في إطار حملاتها لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة، وذلك خلال حملة مكبرة لحي جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي.





من جانبه أكد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدي لمراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة، لمواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر بالسلب على العملية التعليمية.



