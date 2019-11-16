الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول المحترف

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف، المنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر الأكاديمية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.



ويعكس البرنامج الذي جاء بمبادرة من وزارة التخطيط، اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، ولرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفعالية.



يستهدف البرنامج تدريب 1200 متدرب من القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، على أن تكون كل دفعة قوامها 200 متدرب على مدار 6 دورات متتالية، ويوجه التدريب إلى وزارات التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة.



- تخريج 3 دفعات

يتم التدريب على 3 مراحل كل مرحلة تشمل 15 يوما تدريبيا يعود بعدها الموظف إلى عمله ليطبق ما اكتسبه من التدريب لمدة 30 يومًا، ثم يكرر ذلك في المرحلتين التاليتين، لتصبح أيام التدريب 45 يومًا بخلاف أيام الزيارات، وقد تم تخريج دفعتين خلال الفترة الماضية بإجمالي عدد 626 متدربا للدفعات الثلاثة.



- البرنامج يصل الإسكندرية

في الوقت نفسه بدأت الأكاديمية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية، مستهدفة تدريب 400 متدرب على دفعتين من الجهات التالية: «مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الطرق والنقل، وديوان عام الأحياء بالإسكندرية، والمديرية المالية بالإسكندرية، وديوان عام محافظة الإسكندرية، ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، والإدارة الهندسية، ووزارة التموين، ووزارة التضامن الإجتماعي، وإدارة الاستثمار، ومكتب السكرتير العام، ووزارة السياحة، وإدارة شئون البيئة، ووزارة الإسكان.



- محاور البرنامج

رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية منها القيادة الاتصال والتواصل إدارة الأزمات وإدارة المشروعات المالية لغير المتخصصين والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجيا والتنمية المحلية التوعية القومية والهوية والامن والإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وتأثير وسائل الإعلام اولإبداع في بيئة العمل الحديثة والإصلاح الإداري للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسط.



وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.