أزمة جديدة لـ حمدالله..ومفاجأة لجماهير النصر السعودى بمساعدة أمرابط

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النجم المغربي نور الدين أمرابط، لحسم صفقة جديدة لناديه النصر السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وأشارت صحيفة "fotospor" التركية، إلى أن أمرابط، يتفاوض مع زميله في المنتخب المغربي يونس بلهندة، لإقناعه بالانضمام إلى النصر، خلال الميركاتو الشتوي القادم.



وشددت على أن اللاعب أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى النصر، بعد أن أعطى مجلس إدارة جلطة سراي، الضوء الأخضر له، بالرحيل عن صفوف الفريق الأول في الشتاء.



وزعمت الصحيفة، أن بلهندة سيحل بدلًا من النجم البرازيلي جوليانو، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي يرغب في العودة إلى بلاده، في الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن يونس بلهندة، أحد لاعبي منتخب المغرب، الذين دخلوا في خلاف مع عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، في المعسكر الذي سبق انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



ودعم أمرابط، لصفقة انضمام بلهندة إلى نادي النصر، قد يتسبب في غضب حمد الله، والذي هو في الأصل، في مشكلة مع نور الدين، وفقًا لآخر التقارير، وذلك منذ مباراة العالمي مع أبها، عندما دخلا الطرفان في جدال بشأن هوية منفذ ضربة الجزاء الذي احتسبها حكم المباراة.



يذكر أن أحد الصحفيين الفرنسيين، قد نفى في وقت سابق، وجود أي نادي يفاوض بلهندة في الوقت الحالي، سواء النصر أو مونبيليية، وذلك قبل أن تخرج الصحيفة التركية لتؤكد أن الصفقة اقتربت من الحسم.