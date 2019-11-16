راحة لـ حازم إمام .. شيكابالا يساعد ميتشو في تدريبات الزمالك

حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على راحة من تدريبات اليوم.





ولم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.





طلب ميتشو المدير الفنى للفريق من محمود عبد الرازق (شيكابالا) مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه.





وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة من جانب الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء.



