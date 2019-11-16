ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

راحة لـ حازم إمام .. شيكابالا يساعد ميتشو في تدريبات الزمالك

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:02 م
شيكابالا وميتشو
شيكابالا وميتشو
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على راحة من تدريبات اليوم.

ولم يشارك إمام في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يؤدي اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.

طلب ميتشو المدير الفنى للفريق من محمود عبد الرازق (شيكابالا) مساعدته خلال المران في منح التعليمات لزملائه.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة من جانب الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء.

وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديد، واستجابة لتدريبات المدرب الصربي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية مكثفة لـ لاعبي الزمالك في مران اليوم

ميتشو يعقد جلسة مع أوباما.. وعبد الشافي يتدرب بصالة الجيمانزيوم

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

حازم إمام يخضع لجلسة خاصة في صالة الجيمانيزيوم عقب تعليمات ميتشو

لاعبو الزمالك يؤدون تدريبات مكثفة في الجيمانزيوم

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13-11-2019

ترشيحاتنا

بصور جديدة.. ياسمين صبرى تبهر متابعيها من المالديف

في عيد ميلادها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بملابسها (صور)

موعد مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر بتوقيت القاهرة

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

أرقام الضحايا من كوافير.. ننشر تحريات المباحث حول عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بـ الجيزة

اغتصبوا 30 فتاة في الجيزة.. عصابة الخليجي استدرجت عاملات الملاهى تحت تهديد السلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام