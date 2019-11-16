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أخبار العالم

أمطار وانخفاض الحرارة وضباب.. تعرف على خريطة طقس السعودية غدا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:48 م
هطول أمطار
هطول أمطار
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تتأثر المنطقة الشرقية يوم الأحد بطقس غير مستقر، يترافق بالأمطار الرعدية الغزيرة بمشيئة الله تعالى.

وتتأثر المنطقة الشرقية من السعودية خاصة سواحلها بالحالة الماطرة غيث يوم الأحد تشمل الخفجي والجبيل والدمام، وتهطل زخات رعدية خاصة مع ساعات العصر والمساء، تكون متوسطة الشدة و تترافق مع تشكل التجمعات المائية وفقا لموثع طقس العرب.

وتبدأ الأمطار بالإشتداد مع ساعات المساء في المنطقة الشرقية، بداية بالأجزاء الداخلية منها مثل قرية العليا والنعيرية، لتمتد لاحقا نحو بعض السواحل، وفي تلك المناطق تهطل زخات رعدية قد تغزر أحيانًا، حيث تترافق بزخات من البرد، فيما تستمر فرص الأمطار حتى ظهر، وسط توقعات بتجدد احالة الماطرة نهار الثلاثاء.

كما يتعمق المرتفع السيبيري يوم الثلاثاء، وتشتد الحالة الجوية على وسط وشرق السعودية، حيث تهطل زخات رعدية يتخللها بؤر غزيرة الشدة من المطر ونشاط حركة الرياح السطحية.

وتصبح غزارة المطر أكثر وأشد كلما تحركنا شرقًا مثل أجزاء من الشرقية كالهفوف والاحساء والدمام، حيث تهب عواصف رعدية مع هطول الامطار الغزيرة احيانًا وتساقط البرديات لاسيما في المناطق الداخلية من الشرقية.

كما توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من حائل وأجزاء من القصيم وأجزاء من المدينة المنورة.

وتنبأت الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح على المناطق الشمالية.
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