أحمد موسى لـ اتحاد الكرة: لماذا لم تحيل انسحاب الزرقا أمام سيراميكا كليوباترا للانضباط

هاجم الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة بسبب قرار إعادة مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الزرقا، قائلا:" بعد انسحاب نادي الزرقا من المباراة كان يجب أن يحيل اتحاد الكرة الأمر إلى لجنة الإنضباط".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هل أحال اتحاد الكرة انسحاب نادي الزرقا إلى لجنة الإنضباط.. الإجابة لأ واتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انتوا عاملين لجنة الإنضباط ليه، ولجنة الإنضباط هي الجهة الوحيدة التي شكلها اتحاد الكرة للفصل في المشاكل مثل انسحاب نادي الزرقا من مباراة سيراميكا كليوباترا".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اتحاد الكرة لم يرجع إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار إعادة مبارة سيراميكا كليوباترا والزرقا"، مضيفا:" يا جماعة متلعبوش في موضوع الكرة ولازم تكونوا محايدين".

