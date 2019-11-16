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رياضة

أحمد موسى لـ اتحاد الكرة: لماذا لم تحيل انسحاب الزرقا أمام سيراميكا كليوباترا للانضباط

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:35 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
هاجم الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة بسبب قرار إعادة مباراة نادي سيراميكا كليوباترا ونادي الزرقا، قائلا:" بعد انسحاب نادي الزرقا من المباراة كان يجب أن يحيل اتحاد الكرة الأمر إلى لجنة الإنضباط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هل أحال اتحاد الكرة انسحاب نادي الزرقا إلى لجنة الإنضباط.. الإجابة لأ واتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انتوا عاملين لجنة الإنضباط ليه، ولجنة الإنضباط هي الجهة الوحيدة التي شكلها اتحاد الكرة للفصل في المشاكل مثل انسحاب نادي الزرقا من مباراة سيراميكا كليوباترا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اتحاد الكرة لم يرجع إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار إعادة مبارة سيراميكا كليوباترا والزرقا"، مضيفا:" يا جماعة متلعبوش في موضوع الكرة ولازم تكونوا محايدين".
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