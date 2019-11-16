بعد خلافه في فرنسا .. الفيفا يكشف موقف بنزيما للعب بقميص الجزائر

هاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي اكد خلالها أن مهاجم الملكي لن يشارك مع الديوك مرة أخري.



وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل:"اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية".



وعنونت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية "هل يمكن لبنزيما اللاعب باسم منتخب آخر وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أي لاعب شارك بالفعل في أي اتحاد أو مباراة دولية "كليًا أو جزئيًا" في مسابقة رسمية لا يمكن أن يتماشى في المباريات الدولية مع اتحاد آخر، إلا في حالات الاستثناءات.



أضافت المجلة الفرنسية أن الاستثناء الوحيد الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام بنزيما لارتداء قميص منتخب آخر والأقرب هو الجزائر باعتبارها موطنها الأصلى فأن نص اللائحة يقول: "إذا فقد اللاعب جنسية الدولة بشكل دائم دون موافقته أو صدر ضده قرار حكومي، فقد يحق له طلب حق اللعب لدولة أخرى حصل عليها من قبل".



وأكدت الصحيفة أنه على بنزيما في حالة فقدان الجنسية، يتعين على بنزيما أن يقدم طلبًا إلى FIFA يحكم حينها في هذا الموقف.