ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد خلافه في فرنسا .. الفيفا يكشف موقف بنزيما للعب بقميص الجزائر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
هاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي اكد خلالها أن مهاجم الملكي لن يشارك مع الديوك مرة أخري.

وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل:"اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية".

وعنونت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية "هل يمكن لبنزيما اللاعب باسم منتخب آخر وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أي لاعب شارك بالفعل في أي اتحاد أو مباراة دولية "كليًا أو جزئيًا" في مسابقة رسمية لا يمكن أن يتماشى في المباريات الدولية مع اتحاد آخر، إلا في حالات الاستثناءات.

أضافت المجلة الفرنسية أن الاستثناء الوحيد الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام بنزيما لارتداء قميص منتخب آخر والأقرب هو الجزائر باعتبارها موطنها الأصلى فأن نص اللائحة يقول: "إذا فقد اللاعب جنسية الدولة بشكل دائم دون موافقته أو صدر ضده قرار حكومي، فقد يحق له طلب حق اللعب لدولة أخرى حصل عليها من قبل".

وأكدت الصحيفة أنه على بنزيما في حالة فقدان الجنسية، يتعين على بنزيما أن يقدم طلبًا إلى FIFA يحكم حينها في هذا الموقف.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

عمال وفنيون بمرتب 5500 جنيه.. تفاصيل 8 آلاف فرصة عمل متاحة لكل التخصصات

على رأسهم كوبر وليبى .. 4 مدربين ضحايا الهزيمة فى تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين.. حقيقة غياب شيرين عبدالوهاب عن الغناء .. فيديو

جزار الكروت الصفراء وضربات الجزاء حكما لمباراة مصر وجزر القمر.. تفاصيل

"تابلت" مصري لطلاب المدارس وامتحانات إلكترونية في الجامعات | تفاصيل

اخبار الفن | حقيقة أزمة ميراث هيثم أحمد زكي وإلهام شاهين تكشف سرًا جديدًا عن وفاته.. بنات أحمد زاهر تثير الجدل

AdvertisementS

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

لضمان عدم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. مدافع ليفربول السابق يقدم نصيحة لـ كلوب

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

دوري أبطال إفريقيا.. بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

صدمة لـ شوقي غريب.. إصابة أكرم توفيق في تدريبات اليوم

بعد خلافه في فرنسا .. الفيفا يكشف موقف بنزيما للعب بقميص الجزائر

أخبار نادي الزمالك | إستاد القاهرة يحتضن مباريات الأبيض .. وشيكابالا يساعد ميتشو في التدريبات

بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

جزار الكروت الصفراء وضربات الجزاء حكما لمباراة مصر وجزر القمر.. تفاصيل

مدرب جنوب أفريقيا لـ صدى البلد: نسعى للثأر من مصر.. ولاعبان هما الأفضل

تعرف على خطة مجلس الأهلي لتدعيم الفرق الرياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور