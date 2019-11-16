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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يلتقي أعضاء المجلس الملي بالمقر الباباوي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
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ا ش ا
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة أعضاء المجلس الملي العام.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمجلس، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد شارك اليوم في المؤتمر الخامس عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان والذي أقيم ببيت سان مارك للمؤتمرات بالخطاطبة والذي ناقش موضوع بعنوان "المثلية الجنسية: الوقاية .. التعافي".

شارك في المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام ما يقارب ٤٠٠ شخص يمثلون ٥٢ إيبارشية وقطاع رعوي بالكرازة المرقسية، وهم الكهنة والخدام والخادمات المسؤولون عن خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بإيبارشياتهم.
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