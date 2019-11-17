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أخبار العالم

وزير الري السوداني يعلن التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير الري السوداني عن وصول الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا إلى توافق حول المدة الزمنية لملء خزان سد النهضة.

وبحسب "التغيير" السودانية، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقت على ملء سد النهضة في فترة زمنية تصل إلى 7 سنوات وفق "هيدرولوجية" نهر النيل الأزرق.

وقال عباس في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الخاص مفاوضات سد النهضة والتي عقدت يومي 15و 16 نوفمبر حول الملء الأول والتشغيل الدائم للسد، إن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاثة، السودان وإثيوبيا ومصر، أحرزت تقدما في القضايا الستة تحت طاولة التفاوض التي حددت في الإجتماع الأخير في الخرطوم فى اكتوبر الماضى.

وأضاف أن التوافق جاء على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل الى سبعة سنوات وفق "هيدرولوجية" نهر النيل الازرق.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات شملت موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في السودان ومصر.

وأشارت إلى أن الاجتماع أجري بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض حول القضايا العالقة بـ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
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