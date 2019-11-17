مصر VS جنوب أفريقيا .. اكتساح مصري في البداية وتفوق مؤخرا لـ البافانا

تكتسب مواجهة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الجنوب أفريقي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي النسخة الثالثة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة، أهمية كبرى لدى الطرفين كونها مؤهلة لنهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 من ناحية وكحلقة جديدة في مسلسل الصراع بينهما من ناحية أخرى.



ورغم تفوق المنتخب الأولمبي المصري في اللقاء الرسمي الوحيد على جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بنهائيات النسخة الأولى لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة 2011 بالمغرب وتأهله لنصف النهائي في طريقه للظهور الأولمبي الحادي عشر في لندن 2012 ، ثم تفوقه بهدف القائد رمضان صبحي من علامة الجزاء وديًا في الثالث عشر من أكتوبر الماضي.



شهدت مواجهات البلدين تكافؤ وندية كبيرين على مستوى الأندية والمنتخبات على مدار أكثر من 23 عامًا.



وفيما يلي نستعرض أبرز وأهم هذه المواجهات على مستوى الأندية والمنتخبات:



1996: فاز منتخب مصر (1 – 0) بهدف أحمد الكأس في ختام مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، وكان المنتخب الوحيد الذي تمكن من التفوق على أصحاب الأرض أبطال هذه النسخة.



1998: كرر المنتخب الوطني تفوقه في نهائي كأس الأمم الأفريقية ببوركينافاسو بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى وتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.



2001: فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز بتعادله (1 – 1) في اللقاء الأول ثم فوزه (3 – 0) بثلاثية خالد "بيبو" على ملعب القاهرة الدولي.



2002: توج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على كايزر تشيفز (4 – 1) بتوقيع خالد ببيو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبد الحفيظ.



2011: تفوق منتخب جنوب أفريقيا على مصر (1 – 0) في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2012 ثم تعادل سلبيًا في اللقاء الثاني وأخفق منتخب مصر في التأهل للدفاع عن اللقب الذي أحرزه أعوام 2006 و2008 و2010.



2013: فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه على حساب أورلاندو بيراتس بتعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب ثم فوزه (2 – 0) في القاهرة بتوقيع محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر.



2014: تأهل منتخب جنوب أفريقيا للناشئين لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالنيجر على حساب منتخب مصر بفوزه (2 – 1) في لقاء الذهاب وتعادله (2 – 2) إيابًا.



2015: تأهل أورلاندو بيراتس لنهائي كأس الكونفدرالية على حساب الأهلي (حامل اللقب) بفوزه (1 – 0) في لقاء الذهاب و(4 – 3) في لقاء الإياب بالسويس.



2016: توج صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب الزمالك بتفوقه (3 – 0) على أرضه ثم خسارته (0 – 1) في برج العرب.



2019: ودع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي أمام ماميلودي صن داونز بخسارته (0 – 5) في لقاء الذهاب وفوزه (1 – 0) في برج العرب بتوقيع وليد أزارو.



2019: تأهل منتخب جنوب أفريقيا لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية رقم 32 على حساب منتخب مصر بفوزه (1 – 0).