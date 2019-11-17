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خفض بعض أسعار سلع تموينية الشهر المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
التموين
التموين
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد 17 - 11 -2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
بأمر الرئيس.. تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع وبذل الجهد لمكافحة الإرهاب والجريمة

الشروق
التموين تعلن عن تخفيض بعض أسعار السلع التموينية بداية الشهر المقبل

الأهرام
انتهاء أول اجتماعات سد النهضة بوساطة أمريكية.. والرى تكشف تفاصيل المفاوضات

اليوم السابع
اليوم.. هيئة قناة السويس تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاحها

المصرى اليوم
وزير الإسكان: نستهدف إنشاء 180 ألف وحدة سكنية فى إقليم القناة والجهاز المركزى للتعمير نفذ 13 تجمعًا تنمويًا فى سيناء


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