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حوادث

مرتضى منصور فى محكمة شبين الكوم للدفاع عن الشهيد محمود البنا.. صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
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محمد امين
وصل المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمحامي، لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للانضمام لهيئة الدفاع عن الشهيد محمود البنا.

يذكر أن المستشار مرتضي منصور قد أعلن تطوعه في الدفاع عن الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.

وكان قد لقي الشهيد محمود البنا مصرعه علي يد المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه بعد قيامه بمنعهم من التعدي علي فتاة ومعاكستها بالشارع.

ويشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن العام ورجال المباحث تزامنا مع استمرار جلسات محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا.
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