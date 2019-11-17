قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس

"عريس في الجنة إن شاء الله".. بصورة نجله الصغير الذي يرتدى بدلة فرح وبجواره شقيقته بفستان أبيض نعى الأب محمد البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، نجله محمود شهيد الشهامة الذي لقي مصرعه على يد ٤ شباب لدفاعه عن فتاة.





محمود ابن الـ ١٧ عاما طالب الصف الثاني الثانوي الذي حلمت أسرته أن يكون مهندسا وشابا ناجحا، حيث كان نجلهم الوحيد والكبير الذي كان كل أملهم في الحياة مع شقيقته الصغرى.





أب ملكوم وأسرة تنتظر تنفيذ العقاب علي المتهمين بعد محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث، حيث إنهم لم يبلغوا السن القانونية ١٨ عاما وقت ارتكاب الجريمة.





وعلي الجانب الآخر تبذل أسرة المتهم محمد راجح ما في وسعها للخروج باقل عقوبة لنجلها، حيث تم الاستعانة بمحام من خارج المحافظة من القاهرة بعدما رفض المحامي ابن مدينة تلا الدفاع عن المتهم خوفا من مواجهة المجتمع الذي يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.





محمد راجح شاب بلغ الـ ١٨ عاما منذ أيام يمكث بين جدران السجن ينتظر ما سيحكم عليه به القضاة كان يعيش حياته دون رقيب بأموال والده الذي سافر للخارج، حيث كان دائم المشاكل كما وصفه أصدقاؤه وانتهي به الحال بين جدران السجن.





يذكر أن محمود البنا لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه، حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.



