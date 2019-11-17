ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
محمود البنا
محمود البنا
Advertisements
مروة فاضل
"عريس في الجنة إن شاء الله".. بصورة نجله الصغير الذي يرتدى بدلة فرح وبجواره شقيقته بفستان أبيض نعى الأب محمد البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، نجله محمود شهيد الشهامة الذي لقي مصرعه على يد ٤ شباب لدفاعه عن فتاة.

محمود ابن الـ ١٧ عاما طالب الصف الثاني الثانوي الذي حلمت أسرته أن يكون مهندسا وشابا ناجحا، حيث كان نجلهم الوحيد والكبير الذي كان كل أملهم في الحياة مع شقيقته الصغرى.

أب ملكوم وأسرة تنتظر تنفيذ العقاب علي المتهمين بعد محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث، حيث إنهم لم يبلغوا السن القانونية ١٨ عاما وقت ارتكاب الجريمة.

وعلي الجانب الآخر تبذل أسرة المتهم محمد راجح ما في وسعها للخروج باقل عقوبة لنجلها، حيث تم الاستعانة بمحام من خارج المحافظة من القاهرة بعدما رفض المحامي ابن مدينة تلا الدفاع عن المتهم خوفا من مواجهة المجتمع الذي يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

محمد راجح شاب بلغ الـ ١٨ عاما منذ أيام يمكث بين جدران السجن ينتظر ما سيحكم عليه به القضاة كان يعيش حياته دون رقيب بأموال والده الذي سافر للخارج، حيث كان دائم المشاكل كما وصفه أصدقاؤه وانتهي به الحال بين جدران السجن.

يذكر أن محمود البنا لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه، حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.

وكانت القضية قد أحيلت إلى محاكمة عاجلة وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين، حيث من المقرر انعقاد ثالث جلساتها اليوم الأحد ١٧ نوفمبر بمحكمة جنايات شبين الكوم.
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. محمد راجح قاتل محمود البنا يكمل عامه الـ 18 داخل السجن .. تعرف علي العقوبة التي تنتظره

التصريح بدفن جثة قتيل الفرح بطوخ.. والمتهم مكنش قصدى قتل خالى

محمد راجح يبلغ الـ18 عاما وسط تزايد المطالبات بإعدامه .. والقانون "لا يسمح"

شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي

قبل ساعات من الجلسة الثالثة لمحاكمة راجح.. رسالة جديدة من والد شهيد الشهامة بالمنوفية

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

ترشيحاتنا

أفلام فى الطريق إليك .. تامر حسنى ينافس محمد عادل إمام .. رانيا يوسف فى مواجهة حورية فرغلى.. والإعلان عن الموعد النهائي لظهور دماغ شيطان

اليوم.. أولى جلسات محاكمة زوجة لاعب الأهلي السابق بتهمة السرقة

30 ضحية في عام .. تفاصيل سقوط عصابة خطف فتيات الريكلام ومعاشرتهن بالإكراه في الجيزة.. التحريات: المتهمون يستولون على هواتف الضحايا ويشترطون لإطلاق سراحهن استدراج فتاة أخرى لاغتصابها

رغم وفاته.. عودة شخصية بول ووكر إلى أفلام Fast Furious

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

لكل اسم حكاية .. بني مزار بقيع مصر وأهم المراكز التجارية بـ المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن

غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

وداعا للتسوس.. المعارضة البريطانية تستغل ألم الأسنان لجذب الناخبين