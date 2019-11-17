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حوادث

بوجه حزين.. والد شهيد الشهامة البنا ينتظر القصاص أمام قاعة المحاكمة.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
المتهمين بقتل محمود
المتهمين بقتل محمود البنا
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مروة فاضل
بوجه حزين وعيون تغلب عليها الدموع يقف محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، مع محاميه أمام قاعة محاكمة المتهمين بقتل نجله قبل بدء المحاكمة.

رافضا الحديث الا بكلمة " نتنظر القصاص"، هكذا يقف محمد البنا منتظرا بدء جلسة محاكمة المتهمين وعلي راسهم محمد راجح المتهم الرئيسي في القضية والذى قام بقتل محمود وطعنه حتي الموت.

وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت تشديدات امنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين وعلي راسهم محمد راجح و3 آخرين قتلوا محمود البنا.

وكان محمود البنا قد لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتي لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.

وكانت القضية قد أحيلت إلى محاكمة عاجلة وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين حيث من المقرر انعقاد ثالث جلساتها اليوم الأحد ١٧ نوفمبر بمحكمة جنايات شبين الكوم.
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