حمدي فتحي في التتش قبل السفر إلى ألمانيا

حرص حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد اليوم في ملعب التتش قبل السفر غدا إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.



وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته قبل ساعات من سفره إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية.



كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على عقد جلسة مطولة مع حمدي فتحي قبل السفر للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلته العلاجية.



وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.



