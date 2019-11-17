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برلمان

لاستغلال الثروات .. النواب يوافق على 8 اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:32 م
استخراج البترول
استخراج البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال فى جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.

ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية ، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية ، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية ، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.
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