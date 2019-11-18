تحرك برلماني بسبب عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث الجديدة حتى الآن

أعلنت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمها طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث الجديدة حتى الآن منذ أن تم افتتاحها.



وقالت "متي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه منذ فترة كبيرة يعتبر من أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير الصناعة ودعم التسويق وتدريب الأيدي العاملة على الميكنة في مجال الموبيليا والحرف التكميلية.



واشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه منذ أن تم افتتاحه إلا أنه لم يبدأ العمل حتى تاريخة ولابد من معرفة الاسباب تأخر العمل به حتى الآن.



وأكدت النائبة أنه قدمت أمس طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى رئيس الحكومة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير عمل المشروع.