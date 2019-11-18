ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلماني بسبب عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث الجديدة حتى الآن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
مدينة دمياط للاثاث
مدينة دمياط للاثاث
Advertisements
حسن رضوان
أعلنت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمها طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن عدم تشغيل مدينة دمياط للأثاث الجديدة حتى الآن منذ أن تم افتتاحها.

وقالت "متي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه منذ فترة كبيرة يعتبر من أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير الصناعة ودعم التسويق وتدريب الأيدي العاملة على الميكنة في مجال الموبيليا والحرف التكميلية.

واشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه منذ أن تم افتتاحه إلا أنه لم يبدأ العمل حتى تاريخة ولابد من معرفة الاسباب تأخر العمل به حتى الآن.

وأكدت النائبة أنه قدمت أمس طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى رئيس الحكومة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير عمل المشروع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة لـ وزير الاتصالات للمطالبة بافتتاح مكاتب بريد في أجا بالدقهلية

طلب إحاطة أمام البرلمان لإلغاء احتساب قيمة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

تحركات برلمانية لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر.. استغلال أصول الدولة في عملية التطوير ضرورة.. ومطالب بشراكة المستثمرين لإعادة فتح المصانع المغلقة لتوفير فرص عمل جديدة

وزير الصناعة يخطر البرلمان بآليات تخصيص الأراضي الصناعية

ترشيحاتنا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 18-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي و البنوك

وصفة سحرية مجربه للتخلص من جير الأسنان في دقائق

إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد

بالزي التقليدي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

شاهد.. ابنة أحمد عيد عبد الملك بتيشرت الزمالك

بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور