إيران.. استمرار قطع الإنترنت وتعليق الدراسة في عدة مدن

أعلنت عدة مدن إيرانية تعليق الدراسة غدا "الاثنين"، وذلك بسبب اشتعال التظاهرات المناهضة للحكومة، عقب رفع أسعار البنزين بأكثر من 3 اضعافها، حيث امتدت المظاهرات إلى أكثر من 70 مدينة إيرانية.



وذكرت قناة "إيران انترناشونال" أن عددا من المدن الإيرانية اعلنت تعطيل الدراسة يوم الاثنين من بينها شيراز وجميع مدن محافظة البرز.



وأفادت إذاعة راديو فردا، بأن قطع خدمة الإنترنت من قبل السلطات لا يزال قائما بعدما تجاوزت مدته الـ24 ساعة.



كما ذكرت إذاعة ردايو فردا أن التقارير أشارت إلى مقتل 36 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن، وذلك خلال اليوم الثالث من احتجاجات البنزين، منوهة بأن عدد المعتقلين تجاوز حاجز الـ1000 شخص.



على جانب آخر قالت وكالة فارس الإيرانية إن الاحتجاجات التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين شهدت اعمال تخريب ونهب لأكثر من 100 بنك ومتجر.



وأضافت الوكالة أن عمليات التخريب والشغب امتدت من تدمير الممتلكات العامة والخاصة إلى دهس ضابط بالشرطة.