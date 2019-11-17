بعد موافقة ولي العهد | تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بـ موسم الرياض.. تفاصيل

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بيع المملكة العربية السعودية لمجموعة من السيارات النادرة المعدلة بموسم الرياض الحالي بعد موافقة ولي العهد السعودي.





وغرّد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلاً: "‏بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، اشكر مولاي وسيدي ولي العهد".



