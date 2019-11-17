حكي وصلصال وتكنولوجيا.. أطفال المتحف الكبير يحتفلون بالموالد على طريقة المصريين القدماء.. صور

نظم المتحف المصري الكبير اليوم احتفالية فى إطار احتفال مصر بالمولد النبوى الشريف وحرص المتحف على التواصل المجتمعي، حيث قام متحف الأطفال بالمتحف المصرى الكبير بتقديم برنامج "مصر تحتفل"، لزيادة وعي الأطفال بتراثهم الحضاري وتعريفهم بتطور الاحتفالات في مصر عبر العصور.





الاحتفالية أقيمت في بيت يكن بالقاهرة التاريخية، وتضمن البرنامج تعريف الأطفال بأهم احتفالات المصريين القدماء، والمظاهر المصاحبة لها وما يشابهها في احتفالات المصريين في الوقت الحالي.





ثم قام فريق متحف الأطفال بتقديم قصة عن أصل حكايات الموالد فى مختلف محافظات مصر، وركزت القصة الأخيرة التى تم تقديمها على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.





تم تنفيذ الورشة التفاعلية من خلال استخدام طريقة حكي القصص والتكنولوجيا في عرض صور وفيديوهات عن تلك الاحتفالات ، ثم قام الأطفال بعمل ورشة تفاعلية مستخدمين الصلصال الحراري والقص واللصق والألوان لعمل رموز تلك الاحتفالات والتى قدمت كتذكار يحتفظ به الأطفال.



