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أخبار البلد

البابا تواضروس:عمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر يتسع في أماكن كثيرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة مسجلة في احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة مارمرقس بولاية شيكاغو وبدء الخدمة بمنطقة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر فى شيكاغو والدكتور محمد عيسى ممثل الأزهر الشريف ولفيف من كهنة وممثلى الكنائس فى وسط أمريكا والمهندس كميل حليم رجل الاعمال المصرى والدكتوره هدى حليم رئيس جمعية المحافظة على التراث القبطى وعدد من الأقباط من أساتذة الجامعات والخبراء.

وقال قداسة البابا تواضروس في كلمته المسجلة: أنا سعيد بخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومرور ٥٠ عامًا على تأسيس كنيسة مارمرقس، أول كنيسة بالمنطقة.

وتابع قائلا، والحقيقة، إن عمل الكنيسة القبطية بالمهجر يتسع فى أماكن كثيرة وبدأنا نحتفل بمرور نصف قرن على الخدمة فى أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا وجنوب افريقيا وكينيا ومواقع كثيرة، والخدمة تتسع وانطلقت مع تأسيس الكنيسة على يد القديس مار مرقس وامتداد الكرازة، وزرت عددا من المناطق وأتمنى زيارة المنطقة بوسط أمريكا وهي منطقة تضم عددًا من الكنائس.

وأضاف، أتمنى أن تصير يومًا ما إيبارشية مثل كثير من الإيبارشيات التي تم تأسيسها فى شمال أمريكا، وأنقل لكم تحياتي ومحبتي وأتمنى أن يكون الجميع بخير، ولكل الآباء الكهنة والقمص صموئيل ثابت وكيل الكنائس بالمنطقة ولكل الآباء الأحباء والخدام والخادمات والشباب، وأرسل التحية أيضًا للأطفال وهم زهور المستقبل، وأنا لدى علم أن الخدمة فى هذه المنطقة جيدة وتمتد عبر الأجيال.

واختتم كلمته قائلا، "أتمنى أن تكونوا بخير وخدمتكم ناجحة ودائمًا موفقين فى كل الأنشطة التي تقدم لكل القطاعات فى هذه الكنيسة وكل سنة وأنتم طيبين وكل يوبيل وأنتم طيبين وعقبال ١٠٠ سنة وخدمة ممتدة ومتسعة".

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